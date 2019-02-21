Hamile olduğunu bilmeyen kadın komaya girdi, anne olarak uyandı 

İngiltere'nin Oldham kentinde gece uyumadan önce şiddetli başağrısı olan 18 yaşındaki bir kadın, 4 gün komada kaldıktan sonra uyandığında bir bebek dünyaya getirdiğini öğrendi.

6 Aralık'ta bir kız bebek doğuran fizyoterapi öğrencisi Ebony Stevenson hamile olduğunu bilmediğini söyledi.

Ailesi, uykusunda kasılma nöbetleri geçiren Stevenson'ı hastaneye kaldırdı.

Kontrollerde kadının hamile olduğu anlaşıldı.

'Âdet görmeye devam ettim'

Stevenson'ın ayrıca çift rahminin olduğu ve bebeğin bunlardan birinde büyüdüğü tespit edildi.

Karnının hiç büyümediğini, adet görmeye devam ettiğini ve mide bulantısı gibi hiçbir hamilelik belirtisi görmediğini belirten Stevenson, Elodie adını verdiği bebeği için "Büyük bir mucize" dedi.

İlk kez anne olan Stevenson, "Bebeğimi ilk görme anım gerçek üstü bir şeydi. Onu dünyalara değişmem" diye konuştu.