Hastanede akılalmaz olay! Meslektaşlarının üzerine öksüren doktor tutuklandı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünya çapında bir krize dönüştü. En çok vaka görülen ülkeler arasında birinci sıraya yerleşen ABD’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Sosyal mesafe ve dışarı çıkmama uyarıları yapılırken virüsü ciddiye almayan bir doktor ülkenin gündemine oturdu. Connecticut’taki UConn Eğitim Hastanesi’nde ortopedi bölümünde görevli doktor Cory Edgar, iddiaya göre iki meslektaşının üzerine kasıtlı bir şekilde öksürdü.

Tüm uyarılara rağmen tavrını değiştirmeyen Edgar, şikayet üzerine gelen polisler tarafından tutuklandı. Hastane sözcüsü Jennifer Walker, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Edgar’ın davranışının bilinçli bir şekilde gerçekleştiğini ve virüsle ilgili önlemleri ciddiye almadığını söyledi.

Edgar, toplumsal düzeni bozma suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

ABD’de corona virüsü nedeniyle şu ana dek 1704 kişi hayatını kaybetti, 104 bini aşkın vaka kayıtlara geçti.