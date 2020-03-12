Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant’ın kızı’ndan tepki çeken fotoğraf

Kobe Bryant’ın en büyük kızı 17 yaşındaki Natalia’nın babası ve kardeşinin resmedildiği bir grafitinin önünde gülerek poz verip sosyal medyada yayınlaması tartışmaya yol açtı.

ABD’li efsane basketçi 41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna 26 Ocak’ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kobe Bryant’ın en büyük kızı 17 yaşındaki Natalia, babası ve kardeşinin resmedildiği bir grafitinin önünde bu pozu verip sosyal medyada yayınladı.

Vanessa Bryant da küçük kızı ve Natalia ile benzer fotoğrafını yayınladı. Bu fotoğraflar, sosyal medyayı ikiye böldü.

imileri, fotoğrafta gülümseyen Natalia’nın ne kadar güçlü durduğu hakkında yorum yaptı.

Kimileri de Natalia’nın geniş gülümsemesinin uygunsuz olduğunu öne sürerek fotoğrafı rahatsız edici buldu. Fotoğraf için “İğrenç” yorumu yapanlar bile oldu.