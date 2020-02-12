"Her evden sadece bir kişi dışarı çıkabiliyor"

Çin'deki Şangay Üniversitesi'nde Çin ve Türkiye ilişkileri üzerine doktora yapan Nurettin Akçay'ın sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili yaptığı paylaşımlar, salgınla ilgili korkunç boyutu gözler önüne serdi. Akçay, Şangay'da koronavirüse karşı artık her evden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına izin verildiğini ifade etti.

Çin'de virüs nedeniyle ölü sayısının bini aştığını ve doğrulanmış vaka sayısının 42 binin üzerinde olduğunu belirten Akçay, Twitter hesabında koronavirüs nedeniyle durumu kritik olan vaka sayısının 7 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Ölenlerin yüzde 80'inin 60 yaşının üstünde ve yüzde 75'inin kronik ya da önemli bir hastalığının olduğunu ifade eden Akçay, Çin'de Corona virüsüyle ilgili hala belirsiz bir tablo bulunduğunu aktardı.

"HER EVDEN YALNIZCA BİR KİŞİ DIŞARI ÇIKACAK"

Akçay'ın son paylaşımı, koronavirüsle ilgili gelinen son durumun boyutunu gözler önüne serdi. Akçay, Şangay'da koronavirüse karşı kart dağıtıldığını ve bu kartla artık her evden sadece bir kişinin dışarı çıkabileceğini belirtti.