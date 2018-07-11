HİNDİSTAN'DA TOPRAK KAYMASI: 9 ÖLÜ



Hindistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının yol açtığı toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü.



Hükümet yetkilisi Ravinder Singh, Manipur eyaletinde Tamenglong köyünde meydana gelen toprak kaymasında 8'i çocuk biri kadın 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Hindistan'ın Mumbai kentinde de muson yağmurlarının neden olduğu sellerden dolayı son 10 günde toplam 66 kişinin yaşamını yitirdiği dün duyurulmuştu.



Haziran ayında başlayan muson yağmurları temmuz itibariyle tüm ülkede etkili oluyor