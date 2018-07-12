HİNDİSTAN'DA TRAFİK KAZASI: 8 ÖLÜ

HİNDİSTAN'DA TRAFİK KAZASI: 8 ÖLÜ

 Hindistan'da bir minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin Kannauj ilçesindeki otobanda, içinde 11 kişinin bulunduğu bir minibüs park halindeki tıra çarptı.
Kaza sonucu en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

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