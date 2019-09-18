Hindistan'daki aşırı yağışlarda 18 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen olaylarda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, yetkililer, Azamgarh'ta 4, Ambedkar Nagar ve Lalitpur'da 2'şer kişinin yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Eyaletin Hardoi, Fatehpur ve Raebareli bölgelerinde yılan sokması sonucu 3 kişi, sellerde de 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, kurbanların yakınlarına 400 bin rupi (Yaklaşık 33 bin lira) tazminat ödeneceğini duyurdu.

Güney Asya'da haziran-eylül arasında görülen muson yağışları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.