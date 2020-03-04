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Hint politikacılardan Koronavirüs’e karşı ‘inek idrarı’ önerisi

Hint politikacılardan Koronavirüs’e karşı ‘inek idrarı’ önerisi
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Hindistan’da politikacılar yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altında tutulması için ‘inek idrarı kullanma’ önersinde bulundu.

Euronews’in Hint basınından aktardığı habere göre, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) milletvekili Suman Haripriya, yaptığı açıklamada, inek idrarının etkili bir dezenfektan olduğunu ve Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceğini ileri sürdü.

Haripriya, “Hepimiz inek dışkısının çok faydalı olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde, inek idrarı bir ortamı arıtır. Kovid-19’a karşı inek idrarı, inek dışkısı ile bir tedavi yönteminin bulunabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı. Koronavirüs’ten etkilenen kişi sayısı dünya çapında 90 bini aşarken virüsün ortaya çıktığı Çin’de diğer ülkelere göre daha az bir artış oranıyla vaka sayısı 80 bin 151 oldu.

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