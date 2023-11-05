Hizbullah, Lübnan semalarında İsrail’e ait SİHA’yı karadan havaya füzeyle düşürdü

Lübnan Hizbullahı’nın ülkenin güneyinde İsrail’e ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA), karadan havaya füzeyle düşürdüğü bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberinde, “İslami Direniş Hareketi’ne (Hizbullah) ait hava savunma sistemleri, yerel saatle 11:35’te düşmana ait bir silahlı insansız hava aracını karadan havaya füzeyle düşürmeyi başardı.” denildi.

Haberde, Lübnan’ın güneyindeki Nabatiye beldesi hava sahası üzerinde uçarken imha edilen SİHA’nın büyük bir kısmının Zebadin ve Haruf beldelerine düştüğü ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, SİHA’nın enkazının Lübnan’ın güney sınırına yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Nabatiye bölgesine düştüğü görüldü.

İsrail'e ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), sabah saatlerinde, Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa kasabasında bir ambulansı hedef alması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.

- Hizbullah’ın iki mensubu daha hayatını kaybetti

Hizbullah’tan yapılan iki ayrı açıklamada, Kasım İbrahim Ebu Taam ile Ahmed Muhammed Selim adlı iki mensubunun İsrail askerleriyle yaşanan çatışmada hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, mensuplarının Kudüs uğruna “şehit oldukları” vurgulandı.

Öte yandan, Hizbullah’ın ayrıca İsrail’e ait Misgav Am ve Avivim yerleşim birimindeki askeri noktalara güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı düzenlediği kaydedildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensuplarının sayısı 60’a yükseldi.

- İsrail’den Lübnan’daki bir hedefe saldırı

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan topraklarından saldırı hazırlığındaki bir grubu hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan topraklarından Ras Nakura bölgesindeki İsrail bölgelerine füze fırlatmaya çalışan bir gruba hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Söz konusu saldırılara ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.