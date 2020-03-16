Hollanda Başbakanı: "Koronavirüsle mücadele için ülkede 1 yıl hayat durabilir"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs salgınına karşı eşi görülmemiş önlemler alınacağını belirterek, bu kapsamda ülkede 1 yıl boyunca hayatın tamamen durabileceğini söyledi.

Rutte, Pazartesi akşamı televizyon aracılığıyla halka seslendi. Rutte, 1970’lerdeki petrol krizinden bu yana ulusa seslenen ilk başbakan oldu.

Hollanda Başbakanı, yakın gelecekte 17 milyonluk ülke nüfusunun büyük bölümünün enfekte olacağını söyledi.

Hollanda’da grup bağışıklığının oluşturulmasının aylar alabileceğini vurgulayan Rutte, “O zamana kadar, en savunmasız insanları korumak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Rutte, virüsün maksimum düzeyde kontrol edilmesi için çaba harcadıklarını belirterek, bir başka senaryoya göre de, virüsü alt etmenin 1 yıl sürebileceğini söyledi. Rutte’ye göre bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ülkede 1 yıl boyunca hayatın durabileceğini dile getirdi.

“Tek mantıklı yol bilimsel bilgi ve gerçekleri kullanmak”’ diyen Rutte, şunlar söyledi:

“Şirketlerin iflas etmemesi ve insanların işlerini kaybetmemelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her iki durumda da zor bir zaman olacak, ama sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız.”