Hollanda’da depozitosuz kutu bira üreten firmaya 1 milyon euro ceza

Dünyanın ikinci büyük bira üreticisi olan Hollandalı Heineken şirketi, 1 Nisan’da zorunlu hale gelen depozitolu teneke kutularda içecek üretme kuralına uymadığı gerekçesiyle 1 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Heineken’in depozitosuz kutularda bira üretmeye devam etmesi durumunda, para cezasının daha da arttırılacağı belirtildi.

Geçiş süreci nedeniyle yasa ihlali yaşandığını savunan şirket, bunu önlemek için elinden geleni yapacağını açıkladı.

Hollanda’da 1 Nisan’dan itibaren yasal olarak teneke kutularda satılan içeceklerden 15 cent depozito alınması zorunlu hale geldi.

Hollanda Çevre ve Ulaşım Müfettişliği (ILT), düzenlemeye uyulup uyulmadığını saptamak için içecek piyasasındaki üretici, paketleyici, toptancı ve satıcıları denetledi.

Yapılan incelemelerde, Heineken’in hala depozito logosu bulunmayan kutularda üretim yaptığı belirlendi.

Müfettişlik, bira üreticisine, depozitosuz her kutu başına 15 centten toplam 1 milyon euro ceza yazdı.

Bu cezanın, yaklaşık 6,7 milyon kutudan sonra arttırılacağı açıklandı.

Heineken’den yapılan yazılı açıklamada, depozitosuz kutuların hala piyasaya sürülüyor olmasının, mümkün olduğunca az stok bulundurma hedefinden kaynaklandığı belirtildi.

Bunun verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu savunan şirket, “bu şekilde gündeme gelmelerinin can sıkıcı olduğunu” ve bunu önlemek için elinden gelen her şeyi yapacağını bildirdi.

Heineken açıklamasinda, “teneke toplama hedeflerini karşılamaya, parkları, ormanları, otoparkları ve insanların çöp toplamaktan hoşlandığı diğer tüm yerleri temiz tutmaya kararlı oldukları” vurgulandı.

Dünyanın en büyük ikinci bira üreticisi olan Heineken, geçen yıl yaklaşık 35 milyar euro ciro elde etti. Hollandalı bira devinin net karı yaklaşık 2,7 milyar euro oldu.

Hollanda hükümeti, teneke içecek kutularının çevreye verdiği zararı önlemek amacıyla 1 Nisan’dan itibaren zorunlu depozito uygulaması başlattı.

Çevre kurumlarına göre, önceki yıl yaklaşık 150 milyon teneke kutu çevreye atıldı. Yeni düzenleme ile bu kirliliğin önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Teneke bir içecek kutusunun doğada parçalanması 50 yıldan fazla sürüyor.