Hollanda’da yolcu treni raydan çıktı

Hollanda’nın Lahey kenti yakınlarındaki Voorschoten kasabasında bir yolcu treni, raylar üzerindeki iş makinasına çarparak raydan çıktı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılardan 19’unun durumlarının ağır olduğu açıklandı.

Ağır yaralılar, travma helikopteri ve ambulanslarla Utrecht Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hafif yaralılar ise, kaza yerinde ayakta tedavi edildi.

Hollanda Demiryolları’ndan (NS) yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Leiden kentinden Lahey’e giden yolcu treni, sabah saat 03:25 sıralarında raylarda bulunan tekerli bir inşaat vincine çarptı.

Demiryolları ekiplerinin, gece yarısı kaza mahallindeki raylarda çalışma yaptıkları belirtildi.

Kaza sonucu trendeki 4 vagondan ikisi raydan çıktı.

En arka vagonda başlayan yangın büyümeden söndürüldü.

Hollanda medyasına konuşan bir görgü tanığına göre, raylardaki vince önce bir yük treni, ardından da bir yolcu treni çarptı.

Demiryolları bu bilgiyi henüz doğrulamadı.

Hollanda makamları, kaza nedeniyle çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Öğleden sonra saat 16:00’ya kadar Leiden-Lahey arasındaki tren seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Hollanda'nın tarihindeki en büyük tren kazası 8 Ocak 1962'de meydana gelmiş, iki yolcu treninin Utrecht kenti yakınlarındaki Harmelen'de çarpışması sonucu 93 kişi ölmüş, 52 kişi de yaralanmıştı.

Daha önce son olarak 2012 ve 2016 yıllarındaki tren kazalarında birer kişi hayatını kaybetmişti.