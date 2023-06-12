Hollywood yıldızları, Trump'ın seçim reklamında filmlerinden kesit kullanmasını kınadı

Hollywood yıldızları Ben Affleck ve Matt Damon, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim reklamında yeni filmleri "Air"den sesli kesit kullanmasını kınadı.

The New Daily'nin haberine göre filmin yapımcısı Artists Equity aracılığıyla Damon ve Affleck, Trump'ın seçim reklamında seslerini ve repliklerini kullanmasına rızalarının olmadığını belirtti.

Şirketin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Trump'ın kampanyasında politik reklam veya başka amaçlarla 'Air'den herhangi bir görüntü veya ses kaydının kullanılmasına yönelik önceden bir bilgimiz yoktu. Bu kullanıma izin vermedik, onaylamıyoruz ve desteklemiyoruz." açıklamasında bulunuldu.

ABD'de telif hakları kapsamında şirketin sahip olduğu haklara atıfta bulunularak, filmin hiçbir materyalinin Trump'ın kampanyasında kullanılmasına izin verilmediği vurgulandı.

Donald Trump, "Air"den bazı replikleri kullandığı seçim videosunu 10 Haziran'da kendi sosyal medya platformu Truth Social'da "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" repliğiyle paylaşmıştı.

Eski Başkan'ın görüntüleri gösterilirken Nike'ın yetenek avcısı Sonny Vaccaro'yu canlandıran Matt Damon'ın şu repliklerine yer verildi:

"Para her şeyi satın alabilir ancak kazanmak zorunda olduğun ölümsüzlüğü satın alamaz. Gözlerinin içine bakacağım ve sana geleceğini söyleyeceğim. Bu, bir Amerikan hikayesi ve Amerikanlar bu hikayeye bayılacak. İnsanlar seni inşa edecek çünkü büyük ve yeni olduğunda biz seni severiz. Dünyayı değiştireceksin ancak şunu bilmelisin ki seni olabildiğince yükselttikten sonra geri yıkacaklar."

Yönetmenliğini Ben Affleck'in yaptığı, senaryosunu Alex Convery'nin yazdığı film, spor markası Nike'ın ünlü basketbolcu Michael Jordan'ı reklam yüzü yapmasını ve Jordan'ın kariyerinin ilk yıllarını konu alıyor.

Affleck ve Damon'ın, 2016 seçimlerinde Trump'a karşı yarışan Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ı desteklediklerine ilişkin haberler basına yansımıştı.

- Trump'a daha önce de tepki gösterilmişti

Kanadalı müzisyen Neil Young, "Rockin' in the Free World" ve "Devil's Sidewalk" şarkılarını kullandığı için Ağustos 2020'de Trump'a dava açmış, Aralık 2020'de şikayetini geri çekmişti.

Rihanna ile İngiliz müzik grubu The Rolling Stones da şarkılarının Trump tarafından kullanılmasına tepki göstermiş, bunun tekrarlanmaması uyarısında bulunmuştu.