Hükümete 'Brexit darbesi' hazırlığı

İngiliz Parlamentosu, ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Yvette Cooper'ın öncülüğünde hazırlanan ve ''partiler üstü'' diye nitelendirilen yasa tasarısıyla ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını (Brexit) önleme girişiminde bulunacak.

Cooper'ın sosyal medya hesabından paylaştığı tasarı metninin kabul edilmesi halinde, Theresa May hükümeti AB'den yeni bir uzatma talep etmeye mecbur kalacak.



Avam Kamarası Başkanı Bercow da yaptığı açıklamayla tasarının parlamentoda bir günde yasalaşmasına engel bulunmadığını bildirdi.

Parlamento gündemini ellerine aldılar

Milletvekilleri geçen hafta kabul ettikleri bir teklifle teamüllere göre hükümetin tekelinde olan parlamento gündemini belirleme yetkisini kendi ellerine almıştı. Milletvekillerinin bu durumdan yararlanarak Cooper'ın yasa tasarısını Avam Kamarası gündemine alıp oylama imkanı bulunuyor.



Hükümet ve sert Brexit taraftarı milletvekilleri bu gelişmenin ''anayasaya aykırı'' olduğunu savunmuştu.



İngiltere'de normal koşullarda tasarıların yasalaşması aylar sürebiliyor. Avam Kamarasından geçen tasarıların parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasından da onay alması ve Kraliçe İkinci Elizabeth'in onayıyla yürürlüğe girmesi gerekiyor.

''Parlamento darbesi''

Milletvekillerinin anlaşmasız Brexit'i önlemeye yönelik tasarıyı yasalaştırmaları halinde bu, hükümete karşı bir ''parlamento darbesi'' diye nitelendirilebilecek.



Avam Kamarası geçen hafta ve dün yaptığı oturumlarda, aralarında Brexit'in iptali ile yeni referandumun da yer aldığı çeşitli Brexit senaryolarını oylamış ancak hiçbirine çoğunluk desteği çıkmamıştı.



May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması da parlamentoda üç kez reddedilmişti.



İngiliz basınında yer alan kulis haberlerine göre, May anlaşmasını dördüncü kez parlamentoya sunmayı deneyebilir. May, kendi anlaşmasının onaylanmaması halinde ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılığının kaçınılmaz olduğunun sinyalini pek çok kez verdi.

Barnier: İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılma ihtimali yüksek

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi üyelerini Brexit'e ilişkin gelişmelere dair bilgilendirdi.

İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılma ihtimalinin "yoğun bir çalışmayla" önüne geçmeye çalışacaklarını belirten Barnier, "Doğrusunu söylemek gerekirse şu anki duruma bakarsak, anlaşma olmadan ayrılık ihtimali daha yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Barnier, Londra yönetimine en kısa sürede "daha gerçekçi bir yaklaşım" benimseme çağrısında bulunarak "Hala (AB olarak) biraz sabrımız var." ifadesini kullandı.

Ayrılık anlaşmasının uygulanmaması halinde bir geçiş sürecinden de söz edilemeyeceğini vurgulayan Barnier, 585 sayfalık ayrılık anlaşmasının müzakereye kapalı olduğunu ancak siyasi deklarasyon üzerinde yeniden çalışılabileceğini anımsattı.

İngiltere'de Avam Kamarasının Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından, AB ile varılan uzlaşmaya göre Brexit 12 Nisan’a ertelenmişti.

İngiltere’nin Brexit anlaşmasını parlamentosundan geçirmemesi halinde 10 Nisan’da Brexit gündemiyle yapılacak AB liderler zirvesinde, Brexit tarihinin bir kez daha ve daha uzun süreli ertelenmesi bekleniyor. Aksi takdirde İngiltere 12 Nisan’da AB’den anlaşmasız ayrılmış olacak.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.