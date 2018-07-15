HUSİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN’A BALİSTİK FÜZE SALDIRISI



Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın Necran kentine atılan balistik füzenin havada imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, koalisyonun savunma güçlerinin, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan topraklarına fırlattığı balistik füzeyi havada imha ettiğini dile getirdi.

Necran kentine atılan balistik füzeyle özellikle sivil bölgelerin ve halkın yaşadığı yerlerin hedef alındığını vurgulayan Maliki, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını ifade etti.

Haberde konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmezken, Husiler tarafından da açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 09:49