İİT'ten Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber'e yönelik tekrarlanan saygısızlığa karşı önlem çağrısı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ele almak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilecek İİT olağanüstü toplantısı öncesinde, Genel Sekreter Hüseyin İbrahim Taha konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Dini nefreti yasaklamak için uluslararası hukuku uygulama gereğini vurguluyoruz"

"Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber'e yapılan saygısızlık ve hakaret sıradan bir İslamofobik olay değildir. Dini nefreti yasaklamak için uluslararası hukuku uygulama gereğini vurguluyoruz." ifadelerine yer veren Taha, Kur'an-ı Kerim'e ve Hz Muhammed'e yönelik yapılan ve tekrarlanan saygısızlık ve hakarete karşı "toplu önlemler" çağrısında bulundu.

Saygısızlık ve hakarete karşı birlik olma daveti

Taha, üye ülkeleri Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber'e yönelik saygısızlık ve hakarete karşı durmaları konusunda birlik olmaya davet etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.