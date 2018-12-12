İki Katolik rahibe çaldıkları yarım milyon doları Las Vegas'ta

ABD'de iki Katolik rahibe, çalıştıkları okuldan yaklaşık yarım milyon dolar çalarak, bu parayı Las Vegas'ta kumarda ve tatillerde harcadıklarını itiraf etti.
En iyi arkadaş oldukları belirtilen Mary Margaret Kreuper ve Lana Chang, Los Angeles'taki St. James Katolik Okulu'nda çalışıyorlardı.
Rahibelerin 500 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 600 bin Türk Lirası) civarındaki parayı 10 yıllık süreç içerisinde çaldıkları belirtiliyor.
Rahibelerin bu parayı okul ücreti, bağışlar ve diğer ödemelerden aldıkları kaydediliyor.
Los Angeles Başpiskoposluğu, paranın kayıp olduğunun rutin bir denetim sırasında fark edildiğini açıkladı.
Her iki rahibenin de bu yılın başında okuldan emekli oldukları açıklandı.
Mary Margaret Kreuper emekli olana kadar 29 yıl boyunca okul müdürü olarak görev yaptı. Chang ise 20 yıl boyunca bu okulda öğretmen olarak çalıştı.
Los Angeles Başpiskoposluğu, olayın üstünü kapatmak istemediklerini ve şikayetçi olacaklarını söyledi.
Rahibelerin, okul adına verilen çekleri, okul hesabı yerine kişisel hesaplarına bozdurarak bu yolsuzluğu gerçekleştirdikleri belirtiliyor.