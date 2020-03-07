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İlk koronavirüs mağazası Washington’da açıldı

İlk koronavirüs mağazası Washington’da açıldı
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İlk olarak Çin’de ortaya çıkan daha sonra hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs sonrası Adilisha Patrom isimli girişimci ilk koronavirüs mağazasını ABD’nin başkenti Washington’da açtı.

Amerika Birleşik Devletleri‘nin (ABD) başkenti Washington‘da ilk “koronavirüs mağazası” açıldı. Mağazada maskeler, cerrahi eldivenler ve dezenfektanlar başta olmak üzere yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı çeşitli önlem malzemeleri satılıyor.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Dünya genelinde Covid-19 bulaşan insan sayısı 100 bine yaklaşırken mağazanın sahibi Adilisha Patrom, krizi fırsata çevirdi. Koronavirüs mağazasında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından hazırlanmış bilgi broşürlerinin yanı sıra farklı modellerde maskeler ve farklı boyutlarda el temizleme jelleri de bulunuyor. Patrom, maskelerini modeline göre 5-20 dolarlık bir fiyat aralığında satıyor. Bunun yanında maske, eldiven ve dezenfektan malzemelerden oluşan kitlerin fiyatıysa 20 – 30 dolar arasında değişiyor.

İKİ KAT PAHALI

Koronavirüs salgınıyla birlikte adından sıkça söz ettiren N95 maskeleri mağazada Amazon’daki fiyatının iki katına satılıyor. Ancak Patrom amacının para kazanmak olmadığını, mağazayı içinde bulunduğu topluluk için bir hizmet olarak gördüğünü söylüyor. Patrom ayrıca koronavirüse karşı en kırılgan gruplara, örneğin yaşlı insanlara iskonto yapabileceğini belirtiyor. Patrom’un mağazası şimdiye kadar beklediği ilgiyi göremedi ve hafta başında açtığı mağazada yalnızca 3 ürününü satabildi.

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