İngiliz Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın Filistin'e destek eylemlerine yönelik sözleri tepki çekti

Londra'da 11 Kasım'da düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü için Başbakan Rishi Sunak'ın "provokatif ve saygısızca", İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın ise "nefret yürüyüşü" ifadesini kullanmasına tepkiler geldi.

Kentte 11 Kasım'da düzenlenecek Filistin'le dayanışma yürüyüşü ve Kraliyet ailesinin katılımıyla gerçekleştirilecek Ateşkes Günü anma töreniyle ilgili Başbakan Rishi Sunak ve Braverman birer açıklama yaptı.

Sunak, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın silah bırakmasının yıl dönümü olarak kabul edilen Ateşkes Günü'nde düzenlenecek Filistin'le dayanışma yürüyüşü için, "Provokatif ve saygısızca." ifadesini kullandı.

Kentteki askeri anıtlar ve Ateşkes Günü etkinliklerinin düzenleneceği Cenotaph Anıtı'na saygısızlık yapılma riski bulunduğunu iddia eden Sunak'ın açıklamasına Braverman, X hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.

Braverman'ın açıklamasındaki "Başbakan'a katılıyorum. Ateşkes Günü'nde Londra'da nefret yürüyüşü yapılması tamamen kabul edilemez." ifadeleri tepki çekti.