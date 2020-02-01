İngiltere, 47 yıl sonra AB üyeliğinden resmen ayrıldı

İngiltere, Avrupa Birliğinden resmen ayrıldı. Başkent Londra'da, ayrılık için özel bir program düzenlendi. Başbakan Boris Johnson, "Brexit bir son değil sadece başlangıç" dedi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği 47 yıl sonra resmen bitti.

İngiltere, 1973'te katıldığı AB'den yerel saatle 23.00'te (TSİ 02.00) ayrılırken, "Brexit günü" kapsamında hem devlet kurumları hem de özel kuruluşlar çeşitli kutlamalar yaptı.

Bu kapsamda, Başbakanlık binası "10 Numara"ya yansıtılan saatle geriye sayım yapıldı. Bazı hükümet binaları, İngiliz bayrağı renklerinde ışıklandırdı.

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İngiliz Merkez Bankası, 50 penilik madeni parayı tedavüle soktu. "31 Ocak 2020" tarihini taşıyan paranın üzerinde "Bütün milletlerle barış, refah ve dostluk" ifadesi yer aldı.

Aşırı sağ siyasetçi ve AB karşıtı kampanyanın mimarlarında Nigel Farage'ın liderliğindeki Brexit Partisi, parlamento önünde kutlama partisi düzenledi.

Brexit yanlıları, saatler 23.00'ü gösterdiğinde hep beraber sevinç gösterilerinde bulundu.

Başbakan Johnson, İngiliz televizyonlarından ulusa sesleniş konuşmasında, genel olarak Brexit sürecinde kamuoyunda oluşan kutuplaşmayı sona erdirme ve "yaraları sarma" çağrısında bulundu.

Hükümet olarak görevlerinin ulusu bir araya getirme ve ülkeyi ileriye taşıma olduğunu vurgulayan Johnson, "Bu gece söylenecek en önemli şey, bunun bir son değil, başlangıç olduğudur. Bu, gerçek bir ulusal yenilenme ve değişim zamanı. Bu, yeni bir çağın şafağı." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, artık vatandaşların kaderini ülkenin doğdukları bölgelerinin belirlemeyeceğini belirterek, Brexit'le "bütünleşme ve ilerlemeye başlanılan bir anın yaşandığını" ifade etti.