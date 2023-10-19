İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'e gidiyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bugün İsrail'e gidiyor.

Sunak seyahatinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşecek.

İki gün sürecek Orta Doğu ziyaretinde Sunak’ın bölge ülkelerini de ziyaret etmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Sunak’ın "Hamas’ın acımasız terör saldırısının sonucu olarak İsrail ve Gazze’deki kayıplar için başsağlığı dileyeceği” ifade edildi.

Sunak, seyahatiyle ilgili olarak “Tüm sivil ölümleri birer trajedi. Hamas’ın korkunç terör eylemi sonrasında çok sayıda insan hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı James Cleverly de ilerleyen günlerde Mısır, Türkiye ve Katar’ı ziyaret edecek. Cleverly görüşmelerinde İsrail ve Gazze’deki barışçıl çözümler için görüşmeler sürdürecek.

Dışişleri Bakanı ayrıca Gazze’ye yönelik insani yardımın sağlanması ve Hamas tarafından rehin tutulan İngiliz vatandaşlarının serbest bırakılması için de girişimlerde bulunacak.

Sunak’ın bölge ziyaretleri, ABD Başkanı Biden’ın İsrail’e gitmesinin hemen ardından gerçekleşecek.

Hamas’ın İsrail saldırılarında en az yedi İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti.

İngiliz hükümeti, dokuz İngiliz vatandaşının da hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.