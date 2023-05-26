İngiltere'de aracıyla Başbakanlık binasının dışındaki kapılara çarpan kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da aracıyla Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki kapılara çarpan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 16.20 civarında, bir otomobilin Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın dışındaki ana kapılara çarptığı belirtildi.

Açıklamada, olayın ardından polisin, cezai hasar ve tehlikeli araç kullanma suçlamasıyla bir kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediği belirtilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

Olayın ardından Başbakanlık önündeki Whitehall Caddesi trafiğe kapatıldı.

Polis teşkilatından daha sonra yapılan açıklamada, olayın halihazırda terörle ilişkilendirilmediği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada ise İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın olayın yaşandığı esnada ofisinde olduğu kaydedildi.