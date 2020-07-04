İngiltere'de bakımevlerinde 20 bin yaşlı corona virüsten öldü

İngiltere’de Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) yayınladığı yazılı açıklamada, bakımevlerinde kalan 19 bin 394 yaşlının corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

ngiltere genelini ve Galler’i kapsayan istatistiğe göre, bakımevlerinde yaşayan 19 bin 394 kişi, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İstatistiğin 2 Mart- 12 Haziran arasındaki verilere dayandırıldığı belirtildi. Ülkede toplam can kaybı 43 bin 995 olarak açıklanırken, bunlardan yüzde 29’unun bakımevlerindeki yaşlılar olduğu ifade edildi. Ölen kişilerin 14 bin 658’inin hastaneye kaldırılmadan, bakımevlerinin içerisinde yaşamlarını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.