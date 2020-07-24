İngiltere'de bugünden itibaren birçok kapalı alanda maske takmak zorunlu

Koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında İngiltere'de bugünden itibaren kapalı kamusal alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

Yeni düzenlemenin detayları, yürürlüğe girmesine 12 saatten az bir süre kala açıklandı.

Buna göre süpermarketler, kapalı alışveriş merkezleri, istasyonlar, paket servis yapan kafe ve restoranlar, banka ve postaneler gibi kapalı kamusal alanlara maskesiz girilemeyecek.

Bu alanlarda maske takmayanlara 100 sterline kadar para cezası kesilebilecek.

Girişte başka önlemler alan restoran, kuaför, müze gibi yerlerse düzenlemeye dahil değil.

11 yaş altı çocuklar, engelliler ve özellikle maske takmayı zorlaştıran özel bir rahatsızlığı bulunanlar da düzenlemeden muaf tutulacak.

İngiliz sağlık yetkilileri ailelere, boğulma riskine karşı bebek ve çocuklara maske takmamaları uyarısında bulundu.

Mağaza ve dükkan çalışanlarınınsa maske takması zorunlu değil ancak uygun olduğunda maske takmaları "ciddi şekilde tavsiye ediliyor".

İngiltere'de bugüne kadar maske takmak bireysel karara bırakılmıştı.

Girişte müşterilere başka güvenlik önlemleri uygulayan ve maske zorunluluğunun bulunmadığı kapalı alanlar şöyle:

İstasyonlardaki maske kuralı ise sadece tamamen kapalı olan istasyonlarda geçerli olacak