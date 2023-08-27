İngiltere'de cinsel saldırı ve eziyet içeren cinayet suçluları hapisten çıkamayacak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın cezalarla ilgili yeni planı kapsamında cinsel saldırı ve eziyet çektirerek cinayet suçlularının ömür boyu hapiste kalması sağlanacak.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sunak'ın yeni planı kapsamında canavarca hisle cinayet suçu işleyenler ve tecavüz içeren cinayet suçlularının hiçbir şekilde serbest bırakılmamasının önü açılacak.

Plan kapsamında hakimlere hiçbir şartlı tahliye hükümleri ve minimum ceza yatma sınırı koymaksızın ömür boyu hapis cezası verme yetkisi tanınacak.

Böylelikle hapse girenlerin çok sınırlı şartlar dışında ömürlerinin sonuna kadar cezaevinde kalmaları sağlanırken suçluların Temyiz Mahkemesine gitmesinin de önüne geçilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sunak, toplumun bu tarz suçları işleyen insanların ömür boyu cezaevinde kalmasını beklediğini belirterek, "En azılı katillere böyle bir ceza vermemiz, onların hiçbir zaman özgür şekilde dolaşamayacağı anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Alex Chalk da açıklamasında, "Ömür boyu hapis, gerçekten de sadistçe davranış ve cinsel saldırı içeren cinayetlerde suçluların alacağı ceza olacak. Bu yasa değişikliği, kötülerin de kötüsü için ömrünü hapiste geçirmek anlamına gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

- Cinsel saldırı suçluları cezanın üçte ikisini, terör suçluları 14 yılını yatmak zorunda

Açıklamaya göre Muhafazakar Parti hükümetlerinin 2010'dan bu yana hayata geçirdiği uygulamalarla şiddet olaylarının yüzde 46, hırsızlık suçlarının yüzde 51 azaldığı belirtilirken insanların üzerinden 100 binden fazla bıçak toplandığı kaydedildi.

Geçen yasaların ardından şiddet ve cinsel saldırı suçlularının üçte ikisini yatmadan erken tahliye ya da şartlı salıverilme hükümlerinin uygulanmadığına dikkat çekilerek, bu hakların geçmişte cezanın yarısının infazından sonra elde edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, terör suçlarında ise erken tahliye hükümlerinin cezanın 14 yılının tamamlanmasıyla uygulanmaya başladığı ifade edilirken suçluların mahkemede kurbanlar ve yakınlarıyla yüz yüze gelmesinin de sağlandığı vurgulandı.

İngiltere'de ömür boyu hapis cezası alan suçlular için minimum hapis cezası sınırı da konuyor. Böylece bu süreyi tamamlayan suçlular, şartlı tahliye hakkı elde edebiliyor.