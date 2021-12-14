İngiltere'de Covid-19 varyantları için ‘iğnesiz aşı’ geliştirildi

İngiltere’de corona virüs varyantları ve gelecekteki türlerine karşı “geniş kapsamlı koruma” sağlaması amacıyla iğnesi corona virüs aşısı geliştirildi. Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından geliştirilen aşının iğne yerine hava jeti kullandığı belirtilirken, yeni aşı için kullanılan DIOSvax adı verilen teknolojinin, virüsün nasıl mutasyona uğrayabileceğini tahmin ettiği ve yeni ortaya çıkan varyantları hedeflediği belirtildi. Aşının denemelerine başlanırken, iki doz aşı olmuş gönüllülere 785 sterlin (14 bin 850 TL) ödeneceği aktarıldı.