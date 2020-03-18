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İngiltere'de eğitim için karar
Dünya
18 Mart 2020 Çarşamba 19:58
Kıbrıs Genç Tv
İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı.
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