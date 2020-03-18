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İngiltere'de eğitim için karar

İngiltere'de eğitim için karar
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İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı.

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