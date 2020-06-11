İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler

ABD'de polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden George Floyd'un ardından başlayan gösteriler kısa sürede dünya çapında eylemlere dönüştü. Irkçılık karşıtı olarak başlayan gösterilerin sıçradığı İngiltere'de dün ilginç bir görüntü yaşandı. Polis şiddetinin protesto edildiği ülkede, bu kez polise şiddet olayı yaşandı.

BOĞUŞMA YAŞANDI

Daily Mail'in haberine göre başkent Londra'da bir saldırı olayını ihbar alan polis ekibi, verilen adrese doğru harekete geçti. İngiliz basınının gündemine oturan görüntülerde ismi açıklanmayan erkek polis memuru, zanlıyı gözaltına almak isterken boğuşma başladı.

İkili mücadelesini yerde sürerken, yaşananları görenler ikilinin başına toplandı. İlk olarak telefonlarıyla olan biteni görüntüleyenler daha sonra polise saldırdı. Erkek polisin tartaklandığını gören kadın ekip arkadaşı da olay yerine koştu. İtiş kakış devam ederken video orada son buldu.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Metropolitan Polis Teşkilatı, iki memurun olayı hafif yaralarla atlattığını duyururken, 20 ve 38 yaşlarındaki iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı.