İngiltere'de polisin Sarah Everard'ı anma törenine müdahalesi ve kadına şiddet tartışılıyor

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, polise protestolara müdahale konusunda daha fazla yetki veren Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı'nın görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, Sarah Everard'ı anma törenindeki tepki çeken müdahaleye değindi.

Müdahaleye ilişkin internette dolaşan bazı görüntülerin üzücü olduğunu kaydeden Patel, "Polis Teşkilatı Müfettişliğinden bağımsız bir rapor istedim. Polis Şefi, bunu memnuniyetle karşıladı. Raporu bekleyeceğim ve zamanı geldiğinde parlamentoyu bilgilendireceğim." dedi.

Patel, ülkedeki kadınların sokakta yürürken yaşadıkları korkuya dikkati çekerek, "Çoğumuz okuldan veya işten eve yalnız yürüyoruz. Pek çoğumuz birisini korkutmak için telefonda konuşuyormuşuz gibi yaptık, kendimizi savunmak için elimize anahtarlarımızı aldık. Buna tamam denilemez." diye konuştu.

Kadınları dinlediğini belirten Patel, bazı taleplerin yasaya dönüştürüleceğini kaydetti.

Patel, bugün görüşülecek olan tasarının da tecavüz gibi cinsel suçlardan mahkum olanların cezalarının yarılarını çekmeleri durumunda serbest bırakılmaları uygulamasına son vereceğini ve "aşağılık suçları" işleyenlerin artık cezalarının üçte ikisi kadar hapis yatacaklarını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) gerekçe gösteren Patel, "Gösterilere katılmayın." çağrısı da yaptı.

"Tecavüzcülere, köle taciri anıtlarına zarar verenlerden daha az ceza"

İşçi Partisinden Gölge İçişleri Bakanı Nick Thomas-Symonds ise 296 sayfalık tasarıda "anıt" kelimesinin 8 kez geçtiğini ancak kadın kelimesine hiç yer verilmediğini söyledi.

Thomas-Symonds, "Hükümetin mesajı, köle taciri anıtlarına zarar veren kişileri 10 yıl hapse atmak isterken tecavüz cezalarına bunun yarısını verilmesi. Bu değişmedikçe, bu tasarı, sokaklarımız ve evlerimizde şiddetin kontrolsüz bir şekilde devam etmesine izin veren ve istismarcıların işine yarayan bir düzenleme olma riskiyle karşı karşıya." dedi.

Gölge İçişleri Bakanı, tecavüz suçlarındaki mahkumiyet oranlarını da eleştirerek, hükümetten gidişatı değiştirmesini ve gerekli önlemleri almasını istedi.

Tepki çeken cinayet

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuştu. Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Aynı gün Everard'ı anma törenine müdahale eden polis, en az 4 kadını gözaltına almıştı.

Everard, cinayeti ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken kadınlar, sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti.

Akşam saatlerinde sokakta kendilerini güvende hissetmediklerini ancak taksiye de binmeye korktuklarını ifade eden bazı kullanıcılar, taksi ya da Uber gibi internet tabanlı uygulamaları kullanırken plakanın fotoğrafını çekip arkadaşlarına veya ailelerine gönderdiklerini, canlı konumlarını paylaştıklarını yazmıştı.

Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne işaret ederek, hükümetin daha sert tedbirler almasını istemişti.