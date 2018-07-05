"İNGİLTERE'DEKİ ÜRETİM TESİSLERİMİZİ KAPATABİLİRİZ"



Jaguar Land Rover'ın Üst Yöneticisi Ralf Speth, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılırken iyi bir anlaşma sağlayamaması halinde, şirketin ülkedeki yatırımlarının riske gireceği uyarısında bulundu.

Financial Times gazetesine değerlendirmede bulunan Speth, İngiltere'nin AB'den ayrılırken uygun şartlarda bir anlaşma sağlayamaması durumunda, şirketin ülkedeki yaklaşık 80 milyar sterlin değerindeki yatırım planlarının bozulacağını ve İngiltere'deki üretim tesislerini kapatabileceklerini kaydetti.

Hintli Tata Motor'un sahibi olduğu İngiltere'nin en büyük otomotiv üreticisi konumunda olan Jaguar Land Rover'ın Üst Yöneticisi Speth, şirketin kalbinin ve ruhunun İngiltere'de olduğunu vurguladı.

AB ile yapılacak anlaşmada istenilen şartların sağlanamaması durumunda, şirketin İngiltere'deki yatırım planlarının riske girebileceğinin altını çizen Speth, "Kötü bir Brexit anlaşmasının, Jaguar Land Rover'a her yıl maliyeti yaklaşık 1,2 milyar sterlin. Bunun sonucunda harcama profilimizi yeniden düzenlememiz gerekecektir. İngiltere'de son beş yıl içerisinde yaklaşık 50 milyar sterlinlik yatırım yaptık. Gelecek beş yıl içerisinde de 80 milyar sterlin daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Yanlış bir sonucun oluşmasında bu tehlikeye girer." ifadelerini kullandı.

Jaguar Land Rover'ın geleceği için İngiltere'nin AB ile sağlayacağı anlaşmanın son derece önemli olduğunun altını çizen Speth, "Eğer doğru bir anlaşmaz sağlanmazsa o zaman İngiltere'deki üretim tesislerimizi kapatmak zorunda kalırız. Bu son derece üzücü olur." değerlendirmesinde bulundu.