İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbi müşahede altına alındı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, doktorların sağlığı hakkında kaygılanması üzerine İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde tıbbi müşahede altına alındı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kararın bu sabah yapılan muayene sonrası alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kraliçe'nin ailesinin de son gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

K﻿raliçe'nin büyük oğlu Veliaht Prens Charles eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles ile birlikte Balmoral'a gitti.

C﻿harles'ın büyük oğlu Cambridge Dükü Prens William da eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ile beraber yola çıktı.

Yaz tatili dolayısıyla temmuz ayından bu yana Balmoral'da olan 9﻿6 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine dünkü programını da iptal etmiş ve istirahate çekilmişti.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, "tüm ülkenin" son gelişmeleri büyük bir kaygıyla izlediğini söyledi.

Truss, "﻿Ben ve Birleşik Krallık'taki herkesin aklı Majesteleri ve ailesiyle birlikte" dedi.

Kraliçe 2. Elizabeth, salı günü Truss'ı başbakan olarak atamış; sağlık durumu nedeniyle bu tören gelenek olduğu üzere Londra'da değil, Balmoral Kalesi'nde yapılmıştı.

Kraliçe, daha önce devlet başkanlığı boyunca yeni başbakanları daima Londra'da Buckhingham Sarayı'nda kabul etmişti.