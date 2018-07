İNGİLTERE'NİN YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI HUNT

İngiltere'de istifa eden Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın yerine Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Jeremy Hunt atandı.

Theresa May başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinde Brexit etrafında yaşanan çatlağın ardından bugün istifa eden Johnson'ın yerine Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Hunt getirildi.

Johnson dün öğleden sonra istifasını May'e sunmuş ve istifası kabul edilmişti. Johnson'un kararı, Brexit Bakanı David Davis'in önceki gece gelen istifasını takip etmişti.

Her iki bakan da May kabinesinde "sert Brexit"in önde gelen savunucuları olarak biliniyordu. Yeni Dışişleri Bakanı Hunt, Brexit referandumu sürecinde ülkenin AB'de kalmasından yana kampanya yürütmüştü. Hunt, son yedi yıldır Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı olarak görev yapıyordu.

İstifalar, İngiltere hükümetinin cuma günü açıkladığı, Avrupa Birliği (AB) ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasını öngören yeni Brexit yaklaşımının arkasından gelmişt