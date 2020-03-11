İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorries koronavirüse yakalandı

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Dorries, yazılı açıklamasında, "Koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğrulayabilirim. Bilgilendirildiğim andan itibaren tavsiye edilen tüm önlemleri aldım ve kendimi evde tecrit ettim." ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki Dorries, İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun kendisini yakından takip ettiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Dorries'in virüse yakalanması dolaysıyla "çok üzgün" olduğunu belirterek, "Kendini tecrit ederek doğru olanı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Dorries'in son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldığı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulunduğu biliniyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki vaka sayısının salı günü 382'ye, hayatını

PANAMA'DA YENİ TİP KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM

Orta Amerika ülkesi Panama'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Başkent Panama'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, diyabet ve zatürre rahatsızlıkları bulunan bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle gerçekleşen ilk ölümü açıklayan Turner ayrıca bu hastalığa yakalananların sayısının da 8'e yükseldiğini kaydetti.

Ülkenin kuzeyindeki tüm fuar, konser gibi etkinlikler ve spor müsabakalarının durdurulduğunu vurgulayan Turner bu bölgedeki bütün eğitim faaliyetlerinin de 7 Nisan'a kadar askıya alındığı bilgisini paylaştı.

Panama'da ilk koronavirüs vakası, önceki gün İspanya'nın başkenti Madrid'den gelen 40 yaşında bir kadının rahatsızlanması ve yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla görülmüştü.

İSRAİL'DE KORONAVİRÜS GÖRÜLEN KİŞİ SAYISI 70'E YÜKSELDİ

Diğer yandan İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 70'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 12 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yakın zamanda İspanya'dan dönen 9 yaşındaki bir çocukta da virüs tespit edildiği kaydedildi.

Böylece İsrail'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 70'e çıktı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

İsrail'e gelen yabancılar karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Bu uygulama 12 Mart'ta yürürlüğe girecek.

FRANSA'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 33'E YÜKSELDİ

Öte yandan Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'dan 33'e, vaka sayısının da 372 artarak bin 784'e yükseldiğini belirtti.

Ölenlerin 64 yaş ve üstü oldukları bilgisini paylaşan Salomon, hastalardan 86'sının da durumunun ağır olduğunu söyledi.

Salomon, virüs tespit edilen kişilerin yüzde 98'inin iyileştiğini kaydetti.

Bu arada, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet de Fransa Milli Takımının, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kapsamında Ukrayna ve Finlandiya ile bu ay sonunda Paris'te oynayacağı hazırlık maçlarına seyirci alınmayacağını açıkladı.

Virüse yakalananlar arasında Kültür Bakanı Franck Riester ve 5 milletvekili, yaşamını yitirenler arasında ise bir Türk vatandaşı bulunuyor.

GÜRCİSTAN'DA KOVİD-19 GÖRÜLEN KİŞİ SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Gürcistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Hükümetin, Kovid-19'la ilgili oluşturduğu resmi internet sitesi "https://stopcov.ge"de yer alan yazılı açıklamada, ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısının 23'e çıktığı belirtildi.

Hükümet Kurumlar Arası Koordinasyon Konseyinin tavsiyesine göre salgın nedeniyle ülke genelinde Nevruz kutlamaları iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili Bulgaristan, Ukrayna ve Belçika'ya yapacağı resmi ziyaretleri iptal etti.

Öte yandan İtalya'dan ülkesine dönemeyen 156 Gürcistan vatandaşı da başkent Tiflis'e getirildi.

MOSKOVA'DA ETKİNLİK YASAĞI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Kovid-19 salgını nedeniyle başkent Moskova'da 5 binden fazla kişinin katıldığı etkinliklerin 10 Nisan'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Moskova'da 5 binden fazla kişinin katıldığı spor, eğlence ve halka açık etkinliklerin 10 Nisan'a kadar yapılmasını yasaklayan kararı imzaladım." ifadelerini kullandı.

Rusya Premier Ligi Başkanı Sergey Pryadkin da karara uyacaklarını belirtti.