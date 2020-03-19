İngiltere’de ağır bilançoya hazırlık: ‘Seyyar morglar’ kuruldu

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ngiltere’de koronavirüs nedeniyle bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. 2 bin 644 vakanın görüldüğü ve 104 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bilançonun daha ağırlaşması bekleniyor. Bu nedenle İngiltere’nin başkenti Londra’da şehrin belirli noktalarına ‘seyyar morglar’ kurulduğu görüldü.

Çin’de başlayan yeni tip koronavirüs, kısa sürede tüm dünya gibi Avrupa ülkelerinde de hızla yayıldı.

Dünyada pek çok ülke koronavirüsle mücadelede önlemler alırken, İngiltere’de hükümet, virüsün yayılmasına müdahele etmede, ‘sürü bağışıklığı’ kazanılmasını umduklarını açıklamış ve büyük tepki toplamıştı.

Bu süre zarfında okulları ve çoğu yeri kapatmayan İngiltere’de hazırlanan bir raporda ‘sürü bağışıklığı’ ile Ağustos’a kadar nüfusun yüzde 81’ine virüsün bulaşması, 510 bin kişinin de ölmesi öngörülüyordu.

Bu rapor ve gelişmeler üzerine koronavirüsle mücadele etme kararı alan ve okulların geç de olsa kapandığı İngiltere’de kısa sürede vaka sayısı 2 bin 644’ü buldu, ölü sayısı ise 104 olarak açıklandı.

Vakaların daha kötüleşmesinin beklendiği İngiltere’de morg sorunu yaşanmaması için başkent Londra’da ‘seyyar morg’lar kuruldu.

AP’nin servis ettiği görüntülerde ölü sayısının artmasının beklendiği Londra’da belirli noktalara geçici morg çadırları kurulduğu görülüyor.

Bunların dışında 120 olan morg kapasitesinin 200’e de çıkarıldığı açıklandı