İngiltere’de aşı sıralaması belirlendi

İngiltere’de kimlerin corona virüs aşısı olacağını belirleyen bir öncelik sıralaması yapıldı. Düzenlemeye göre Kraliyet Ailesi’ne herhangi bir öncelik verilmedi. Kraliçe 2. Elizabeth yaş grubu nedeniyle ikinci sırada yer alıyor.

Corona virüs kâbusu tüm dünyada sürerken, aşı kadar önemli bir diğer konu da aşının dağıtımı ve öncelik sırası. Aşı önceliği konusunda listeleme yapan ülkelerden biri de ikinci dalganın pençesinde olan İngiltere. Ülkedeki aşı planlamasına göre, siyasi hiyerarşi dağıtımda öncelikli olmayacak.

Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin tümü, corona aşısında ayrıcalıklı değil. Aşıda ilk önceliğin, bakımevleri sakinleri ile burada çalışanlara verilmesi planlanıyor.

94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth de, ikinci önceliklilerin yer aldığı 80 yaş ve üstü grupta bulunuyor.

Prens Charles, öncelik sıralamasında 4’üncü, Başbakan Boris Johnson 9’uncu, Prens William ise 11’inci sırada yer alıyor.

Öte yandan İngilizler, aşı bulunsa dahi kendilerine yetecek doz kalmayacağından korkuyor. Öyle ki büyük şirketlerin, personellerini işe geri döndürmek için doğrudan üreticiden aşılan alacağı ve bu yüzden aşı sayısına sınırlama gelece ğinden endişe ediliyor.

Ancak Sağlık Bakanlığı şirketler dahil hiç kimseye özel muamele yapılmayacağına dair güvence verdi. Kısıtlama önlemlerinin yeniden devreye sokulduğu ülkede son 24 saatte 532 kişinin hayatını kaybetmesiyle, son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı. İngiltere, 1 milyon 233 bini aşkan vaka ile dünyada 8’inci sırada yer alıyor.

(NTV)