İngiltere’de bıçaklı saldırı

Londra’nın güneyindeki Streatham’da bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırganın polis tarafından öldürüldüğü olayın terörle bağlantılı olduğu sanılıyor.

Londra polisinden yapılan açıklamada, “Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi.” ifadelerine yer verildi.

İngiliz basınındaki haberlerde, olayın yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında Londra’nın güneyindeki Streatham bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Görgü tanıkları da olay yerinde çok sayıda polis ve 9-10 ambulans bulunduğunu aktardı.