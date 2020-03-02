İngiltere’de korona virüsü vaka sayısı 36’ya yükseldi

İngiltere'de 13 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 36'ya yükseldi. Korona virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Virüsün Çin dışına sıçramasının ardından İngiltere’de 13 kişide daha korona virüsünün tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 36'ya yükselirken korona virüsün tespit edildiği tedavi altına alındığı belirtildi. İngiltere Hükümeti Baş Tıbbi Danışmanı Profesör Chris Whitty, yakın zamanda teşhis edilen hastalardan ikisinin daha önce İtalya'da, diğer vakanın ise Asya'da bulunduğunu söyledi. Bir başka vakanın ise Berkshire bölgesinde bulunan bir kreş çalışanı olduğu aktaran Whitty, bu nedenle olası bir enfeksiyon ihtimaline karşın kreşin bir süreliğine kapatıldığını bildirdi. Öte yandan Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında bazı iş yerleri, çalışanlarına işe gelmemeleri için izin veriyor. Önümüzdeki günlerde ise İngiltere hükümetinin virüse karşı bir acil durum mevzuatı yayınlaması bekleniyor. Yayınlanacak bu mevzuatın, ülkedeki sağlık servisleri ve okullar gibi kamu sektörünün virüse karşı alması gereken tedbirleri içereceği düşünülüyor. "Ekonomik sonuçlarla ilgileniyorum" İngiltere vatandaşı Jean Card ise "Bu bulaşıcı bir hastalık. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) ve diğer benzer organizasyonlardan detayları almaya çalışıyorum. Panik olmak istemiyorum ancak bir şekilde yakından takip etmeye çalışıyorum. Çünkü bu başka bir ülkeden yayıldı. Tamamen korkmuyorum ama dikkat etmeye çalışıyorum. Nasıl ilerliyor, öğrenmek istiyorum. Son zamanlarda yaptığım en çok şey ellerimi yıkamak, ofis masamı dezenfekte mendillerle her gün temizlemek" sözlerini kullandı Kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçındığını da ifade eden Card, "Örneğin alışveriş yapmam gerekiyorsa hafta içi veya gün ortasında yapıyorum. Kendimi hafta sonları şehir merkezinde bulunmaktan ve kalabalık bölgelerden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışıyorum. İngiltere'de bir grup vaka doğrulandı ancak bu insanlar İtalya ve Çin gibi farklı yerlerden gelen insanlar. Bu risk altında olan kişiler için tehlikeli olabilir. Yaşı insanlar ve küçük çocuklar gibi risk grupları var. Bu insanların beklediği gibi büyük bir salgın felaketine dönüşür mü bilmiyorum. Ben daha çok ekonomik sonuçlarıyla ilgileniyorum. Mesela turizm . Ülke fazla sayıda etkinliğe kapanacak ve bunun gibi şeyler. Bu etkileri düşünüyorum." dedi. Tayfun Dalman ise virüs için, "Eğer kendimde virüs semptomlarını hissedersem, ilk yapacağım şey doktorumu aramak olacaktır. Virüs semptomları hakkında bilgi alabileceğim ve ne yapmam gerektiğini öğrenebileceğim bir telefon numarası var. Ulusal Sağlık Servisi'nden aldığım bilgiye göre virüs için belirlenen özel numarayı aradığınızda, sizde virüs semptomları olup olmadığını anlamak için sağlık ekipleri evinize geliyor. Bir süre karantinaya alınmış gibi evinizde bulunmanız gerekiyor" dedi. bu yöntemi çok doğru bulmadığını ifade eden Dalman, "Evinizde olmak sizi hijyenik olmayan yerlerden koruyor. Sokakta olmak veya toplu alanları kullanmak yerine, virüse sahipseniz evde olarak onu yaymamış oluyorsunuz. Evde olmak iyi olacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan, korona virüsünün öncelikli konu olduğuna vurgu yapan Başbakan Boris Johnson'un bugün hükümetin Acil Durum Komitesi toplantısına başkanlık edeceği duyuruldu.



