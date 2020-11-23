İngiltere’deki herkesin nisana kadar aşılanması planlanıyor

Medyaya sızan belgelerde aşının aralık ayında onaylanması durumunda, kitlesel aşılama yapılabileceği ortaya çıktıBelgelere göre, Birleşik Krallık (BK) Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) nisan ayının başına kadar İngiltere’deki herkesi aşılmayı planlıyor.

Health Service Journal’ın (HSJ) eriştiği sızdırılmış belgelerde, sağlık hizmetlerinin Kovid aşısı planlarına göre ocak ayı bitmeden erişkin nüfusun tamamının aşı olmaya başlayabileceği öngörüldü.

Haber servisine göre NHS İngiltere’nin Kovid-19 aşısı dağıtım programı taslağında, her kesimin muhtemel aşılanma tarihleri, genel pratisyen kapasitesinin artırılarak “geniş ölçekli kitlesel aşılama alanları”, NHS bakım merkezleri ve yerinden ayrılamayanlar için “mobil araçlar” devreye sokma planlarına yer verildi.

Bu plan aralık ayında kullanıma hazır olması gereken 7 milyon dozdan fazla aşının da içinde yer aldığı malzemelerin teminine bağlı.

Plan aynı zamanda, bakım evleri gibi yüzde 100 aşılanma oranı beklenen tesislerin yanı sıra toplumun yüzde 75’inin aşı olacağı varsayımına dayanıyor.

Fakat aşı ikmalinde bir gecikme yaşanırsa ne olacağı belirsiz. HSJ’nin haberine göre, dozların büyük kısmının ocak ayının başıyla mart ayının ortası arasında uygulanması planlandığından, küçük bir gecikme “planın bütününü çok fazla etkilemeyebilir.”

Sağlık Bakanı Matt Hancock, cuma günkü konuşmasında BK’da gelecek ay bir aşının çıkmasını planladıklarını, hayatın bahara kadar normale dönmeye başlayacağından “gün geçtikçe daha emin” olduğunu söylemişti.

Hancock, aşıların büyük kısmının yeni yılda uygulanacağını söylemişti. Bu da HSJ’nin ulaştığı belgelerle örtüşüyor.