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Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili açıklama yaptı.

Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

MSB, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" sözlerine de yer verdi.

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