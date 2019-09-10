İran'da kadınlara stadyum yasağını protesto edip kendini yakan genç kız yaşama veda etti

İran'da kadınların stadyumlara girmesi yasak olmasına rağmen, kılık değiştirerek maç izleme girişiminde bulunan ve bu yüzden yargılandığı için kendini yakan genç kadın hastanede hayatını kaybetti.

Mart ayında futbol maçına erkek kılığında girmeye çalışırken tutuklanan ve daha sonra koşullu serbest bırakılan 29 yaşındaki kadın, eylül ayı başında cep telefonunu geri almak için gittiği savcılıkta, “davanın sonuçlanmadığı ve cezaevine girebileceğinin” söylenmesi üzerine gaz dökerek kendisini yakmıştı.

Vücudunda yüzde 90 yanıkla hastaneye kaldırılan genç kadın, yaşam ünitesinde hayata tutunmaya çalışıyordu.

İRANLI SİYASETÇİ VE GAZETECİLERİN TEPKİSİ

İran’da bazı siyasetçiler ve gazeteciler, sosyal medya hesaplarından genç kadının hayatını kaybetmesini protesto ederek, üzüntülerini dile getirdi.

İranlı bazı futbol yıldızları da, ismi tam açıklanmayan ve tuttuğu takımın renklerinden dolayı “mavi kız” olarak bilinen futbol sevdalısı kadının hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

FIFA, kadınların stadyumlara alınabilmeleri ve erkekler arasındaki futbol maçlarını da izleyebilmeleri için İran’a daha önce ekim ayına kadar süre vermişti. FIFA, bu çağrıya uymaması halinde İran’ı bütün uluslararası futbol müsabakalarından men etmekle tehdit ediyor.

(EURONEWS)