İran'da salgına rağmen halk sokağa çıktı

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı bin 284'e yükseldi. Başlayan Nevruz tatili nedeniyle 1 milyon 112 bin araç otoyola çıktı. Bu kitlesel hareketlilik koronavirüsün daha da hızlı yayılması ihtimalini artırdı.

İran'da salgın can almaya devam ediyor. Virüsten bir günde 149 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı bin 284'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı, 24 saatte vaka sayısının bin 46 artışla 18 bin 407'ye yükseldiğini duyurdu. 5 bin 979 kişinin ise taburcu edildi.

5 eski Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye mektup gönderdi, şehirler arası yolculuğun kısıtlanması ve hayati önemi olmayan tüm ticari yerlerin kapatılmasını istedi. İranlı eski bakanlar, aksi halde ülkenin felakete gidebileceği uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani talep edilen adımı attı. Hayati önem taşıyan iş yerlerinin dışındaki tüm ticari merkez ve iş yerlerinin 15 gün kapatılması talimatını verdi.