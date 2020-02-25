İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

Çin'in ardından İran'da da görülen koronavirüse müdahale edilemiyor. İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İrec Harirçi'de de koronavirüs tespit edildi. Bakan Yardımcısı'ndan alınan numunelere yapılan testler de sonuç pozitif çıktı.

Dünya, koronavirüsle mücadele etmeye çalışsa da pek başarılı olamıyor. Öyle ki koronavirüs sıçradığı ülkede hızla yayılıyor. Bunun son örneği de İran.

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISINDA DA ÇIKTI

16 kişinin koronavirüsten öldüğü İran'da üst düzey bir yöneticide de koronavirüs görüldü. İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İrec Harirçi'de görülen belirtilerin üzerine kan örneği alınıp test yapıldı. Bu testlerin sonucunda İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.