İran’da başı açık kadınların tespiti için sokaklara kamera

İran kıyafet kurallarına uymayan ve başı açık gezen kadınları tespit etmek için önlemlerine bir yenisini daha ekliyor. Yapılan yeni açıklamaya göre, ülke genelinde sokaklara yerleştirilecek yeni kameralarla kurallara uygun giyinmeyen kadınlar tespit edilecek.



Polis tarafından yapılan açıklamada, kameralar aracılığıyla kıyafet kurallarına uymayan ve başını örtmeyen kadınlara kimlikleri tespit edilerek cep telefonlarından bir uyarı mesajı gönderilecek.



Polis açıklamasında yeni uygulamanın başörtüsü direnişine karşı alınmış yeni bir önlem olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu direniş hareketinin ülkenin kurallarına aykırı olduğu, imajını zedelediği ve güvenliği riske attığı iddia edildi.

İran’da Eylül ayında başı açık olduğu için gözaltına alınan ve darp edilen 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesi üzerine ülkede protestolar başlamıştı. Güvenlik güçleri protestolara çok sert müdahalede bulunmuş ve çok sayıda kişi de eylemlerde hayatını kaybetmişti.





Ülkede hali hazırda da giyim kuşam kurallarına riayet etmeyen ve başı açık gezen kadınlar gözaltına alınma riskiyle karşı karşıyalar. Ülkenin birçok noktasından başını açan kadınların görüntüleriyse sosyal medyada yayılmaya ve çoğalmaya devam ediyor.Polisin son yaptığı açıklamada, işyeri sahiplerine de toplumsal kurallarla ilgili çalışanlarına dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.Ülkede yetkililerin başı açık gezen kadınların uyarılması yönündeki çağrıları zaman zaman kadınlara yönelik saldırılara da neden olmaya devam ediyor.