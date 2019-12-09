İran’da influenza salgını 81 can aldı

İran'da influenza salgını nedeniyle 2 ayda 81 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi ise hastahanelerde tedavi altında.

Kış ayının başlaması ile salgın hastalıklar arttı. İran’da ise İnfluenza salgını tehlikeli boyutlara ulaştı.

Yüksek ateşle başlayan hastalık önce yatağa düşürüyor. Tedavide geç kalındıysa ölümlere neden oluyor.

1 hafta içinde hastahanelere başvuran 8 bin 333 kişiden yarısı gözetim altına alındı. Yaklaşık 4 bin kişi ise ayakta tedavi edilerek taburcu oldu.

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Ali Rıza Reisi, sadece son bir haftada 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hızla yayılan hastalık halkı da tedirgin ediyor. Salgına karşı bilinçli olmak ise hayat kurtarıyor.

İnfluenzayla mücadele için en önemli tedbir ise erken tedavi. Ancak influenza ilaçlarını bulmak öyle kolay da olmuyor. İlaçlar ancak hastahanelerin acil servislerinde bulunabiliyor.

Yetkililer İranlı firmaların ise ilaç üretiminde geç davrandığına işaret ediyor.

Salgınla mücadele için sık sık ellerin sabunla yıkanması, kalabalık ortamlardan uzak durulması ve bol sıvı tüketilmesi uyarısı yapılıyor.