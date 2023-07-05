İranlı şarkıcıya gösterilerle ilgili verilen idam cezası hapse çevrildi

İran'da geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden protesto gösterilerini organize etmekle suçlanarak idama mahkum edilen İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi'nin cezası hapse çevrildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, gösteriler sırasında şiddeti ve silahlı kuvvetlerle çatışmayı teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Salihi hakkında önce idam kararı verildi.

Salihi'nin yetkililerle "etkin işbirliği" yapması dolayısıyla cezası daha sonra hapse çevrildi.

Haberde, karara ilişkin daha fazla bilgi yer almadı.

İran yargı yetkililerden de konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Rap şarkıcısı Tumac Salihi, Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrasında Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay süren protestolar sırasında protestolara katılmış ve gösterileri destekleyen açıklamalar yapmıştı.

İranlı yetkililer, Salihi'nin daha sonra ülkeden kaçmak isterken gözaltına alındığını duyurmuş, ülke medyasında Salihi'nin gözleri bağlı ve söyledikleri nedeniyle özür dilediği bir görüntü yayınlanmıştı. Ailesi ve muhalifler ise Salihi'nin hapishanede işkence gördüğünü ve itirafa zorlandığını iddia etmişti.

İranlı rapçi, "yeryüzünde bozgunculuk" suçundan idam istemiyle yargılanıyordu.

- İran'daki gösteriler ve idam cezaları

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 10'dan fazla kişiye idam cezası verilmiş, bunlardan 4'ünün cezası infaz edilmişti. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozulmuştu.