İşaret parmağı yüzük parmağından uzun olan kadınlar aldatmaya daha meyilli

İngiliz bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırma kadınlarda işaret ve yüzük parmaklarının boyunun aldatmakla bir alakası olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, işaret parmakları yüzük parmaklarından uzun olan kadınlar aldatmaya daha meyilli.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları 275'i kadın 474 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada katılımcıların DNA örnekleri alınıp psikolojik testler ve anatomik ölçümler yapıldıktan sonra bu sonuçlar analiz edildi.

İncelemeler sonucunda kadınlarla ilgili ilginç bir bulgu ortaya çıktı. Buna göre, sol elindeki işaret parmağı yüzük parmağından uzun olan kadınlar aldatmaya daha meyilli. Zira işaret parmağının daha uzun oluşu anne karnındayken ‘kadınlık hormonu' olarak bilinen östrojenin daha fazla salgılanmasından kaynaklanıyor. Bu hormonun fazlalığı da kadınlarda romantik ilişkileri yeğlemekten çok dürtüsel hareket etme durumunu öne çıkarıyor. Ayrıca kadınları da erkekler için daha çekici hale getiriyor.

Diğer yandan erkeklerde benzer bir durum söz konusu değil.

Araştırmaya göre, daha uzun yüzük parmağı olan erkekler sporcu olmaya daha yatkın