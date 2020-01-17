İskoçya'da çocuklara topa kafayla vurma yasağı

İskoçya'da yapılan bir araştırmaya göre, profesyonel futbolcuların beyin rahatsızlıklarından ölme risklerinin 3,5 kat fazla olduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırma İskoçya Futbol Federasyonunu harekete geçirdi.

"Profesyonel futbolcuların beyin rahatsızlığından ölme riski 3,5 kat fazla."

Tespit, Glasgow Üniversitesinde yapılan bir araştırmanın sonucundan. İskoçya Futbol Federasyonu, bu araştırmanın ardından harekete geçti.

12 yaşından küçük çocukların idmanda topa kafayla vurmaları yasaklanacak.

Federasyon sözcüsü, araştırmanın ardından üniversiteyle iletişime geçtiklerini ve bu kararı aldıklarını açıkladı.

Üniversiteyle birlikte yapılacak bir çalışmayla bu yasağın ileriye yönelik sonuçlarının izleneceği belirtildi.

Benzer bir yasak ABD'de 2015 yılından beri uygulanıyor.