İslam İşbirliği Teşkilatından Gazze için acilen "maksimum yardım" çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam dünyasına, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu yaşanan insani felaketin hafifletilmesi için "acilen mümkün olan maksimum yardımın yapılması" çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırısı sonucu binlerce şehit ve yaralının olduğu, yüzlerce binanın yıkıldığı, altyapının tahrip edildiği, su ve elektriğin kesildiği, yakıt ve ilacın tükendiği, rastgele saldırılar nedeniyle Filistinlilerin yerlerinden edildiği" belirtildi.

İİT üyesi ülkelerin, Filistin halkının direnişinin desteklenmesi, gıda, tıbbi malzeme ve ayni yardımların sağlanması konusunda önemli bir görev üstlendiği ifade edilen açıklamada, bu ülkelerin Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürmesi temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, İİT üyesi ülkeler, İİT'ye bağlı kuruluşlar ve İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarından, İsrail'in Gazze'de savunmasız sivillere saldırıları sonucu yaşanan insani felaketin hafifletilmesi için "acilen mümkün olan maksimum yardımın yapılması" istendi.