İspanya'da 45,4 derece ile son 95 yılın en sıcak günü yaşandı

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 1928 yılından bu yana kayıt altına alınan verilere göre, Girona kentinin Figueres ilçesinde 18 Temmuz'da ölçülen 45,4 derece ile hava sıcaklığı rekoru kırıldığını açıkladı.

AEMET, hafta başından itibaren ülke genelinde hissedilen, yaz mevsiminin 3. aşırı sıcak hava dalgasının en yüksek ve en düşük hava sıcaklığı değerlerinde rekor kırdığını duyurdu.

AEMET Sözcüsü Ruben del Campo, İspanya'da bu zamana kadar en yüksek hava sıcaklığının 2015'te Zaragoza kentinin Daroca ilçesinde 44,5 santigrat derece olarak ölçüldüğünü hatırlattı.

Verilere göre, son 95 yılın en sıcak günü, 18 Temmuz'da ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinin Girona kentine bağlı Figueres ilçesinde 45,4 santigrat derece olarak tespit edildi.

Ülke genelini etkisi altına alan sıcak havanın, güneydeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kentinde 44,6 santigrat dereceye kadar çıktığı, ayrıca Balear Adaları, Valensiya ve Aragon bölgelerinin bazı ilçe ve kasabalarında 43 derecenin üzerinde ölçüldüğü belirtildi.

Del Campo, "ateşli bir gece" olarak tanımladığı 18 Temmuz gecesi ve 19 Temmuz sabahında en düşük sıcaklık derecelerinde de rekor kırıldığını, Balear Adaları ve Valensiya'da en düşük sıcaklığın 28 derecenin altına inmediğini açıkladı.

Diğer yandan AEMET Sözcüsü, İspanya'da tüm zamanların en sıcak temmuz aylarından birinin yaşandığını ifade etti.

Aşırı sıcak hava dalgasının yarından itibaren etkisini kaybedeceği duyuruldu.