İspanya'da hükümetin 'yabancı turiste evet, yerli turiste hayır' kararı tartışılıyor

İspanya'da hükümet mevcut durumda uygulanan özerk yönetimler arası serbest dolaşım yasağını Paskalya tatili süresince (27 Mart-5 Nisan) devam ettirirken, PCR testi şartıyla uçakla gelen yabancı turistlere kapılarını açık tuttu.
Hükümetin kararı gerek muhalefet partileri gerek AB Komisyonu gerekse turizm sektörü dernekleri tarafından eleştirildi.
Dernekler, hükümeti, Kovid-19 önlemlerinde "tutarsız kararlar" almakla suçladı.
İspanya Başbakan Pedro Sanchez, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, "Biz, İspanya'daki tüm vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunuyoruz. Kovid-19'a karşı yürüttüğümüz politikalar Avrupa politikalarıyla uyumludur. Ne iç ne de dış seyahat için uygun bir zaman." dedi.
Ülkelerindeki Kovid-19 kısıtlamalarından kaçarak İspanya'ya gelen Alman ve Fransız turistlerin sayısı son dönemlerde artarken, turizmin en önemli geçim kaynağı olduğu Balear ve Kanarya Adaları ile Kovid-19 önlemlerinin en çok gevşetildiği Madrid turistlerin ilk tercihi oluyor.
İspanya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı (bazı bölgelerde saat 22.00'den bazılarında 23.00'den itibaren), aynı evde yaşayanlar dışında evde toplanma yasağı veya restoranların kapalı bölümlerinde en fazla 4 kişiyle oturma uygulamaları devam ederken kontroller de artırıldı.
Başkent Madrid'de sadece 19-21 Mart arasında polisin düzenlediği operasyonlarda, Kovid-19 önlemlerine uyulmayarak organize edilen 322 ev partisine baskın yapıldığı, aralarında yabancıların da olduğu 65 kişinin gözaltına alınıp para cezaları kesildiği bildirilmişti.
Kovid-19'da üçüncü dalga riskini en aza indirmeye çalışan Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Paskalya döneminde genel karantina uygulayıp, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulunuyor.